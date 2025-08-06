"Los Ojos de Van Gogh" en el Teatro Municipal de Quilmes, con entrata libre y gratuita

El Municipio de Quilmes invita a las y los vecinos al estreno de “Los Ojos de Van Gogh”, la última película del director de cine quilmeño, José Campusano, que se llevará a cabo este jueves 7 de agosto desde las 20, en el Teatro Municipal de Quilmes (Mitre 721), con entrada libre y gratuita.

Cabe destacar que durante la velada Campusano conversará con los presentes sobre su reciente obra y la actualidad del cine en el país. Las entradas se pueden retirar por boletería 15 minutos antes de la apertura de la sala o virtualmente en La película explora la idea de la reencarnación y la influencia del arte, a través de la historia de Amos Cutter, quien cree ser la reencarnación de Vincent Van Gogh. La trama se desarrolla en el presente, donde Amos lucha por reconciliar su creencia con la incredulidad de quienes lo rodean.Además el filme, que cuenta las actuaciones de Donald Mann, Pablo Viollaz, Sol Airaldi, Joaquín Berthold y Marcelo Abal, indaga en conceptos como el karma, la transmigración de las almas y el misterio de la inspiración artística, tejiendo una historia en la que amor, creatividad y locura se entrelazan y resuenan con nuevos significados a través del tiempo.Cabe destacar que durante la velada Campusano conversará con los presentes sobre su reciente obra y la actualidad del cine en el país. Las entradas se pueden retirar por boletería 15 minutos antes de la apertura de la sala o virtualmente en www.quilmes.gov.ar/agenda