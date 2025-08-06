A través de GL Support Sitios Remotos, la marca de Grupo L que brinda servicios integrales de alimentación y limpieza, el grupo reforzó su presencia en San Juan durante las dos jornadas de Argentina Cobre.

La participación en el evento más importante de la industria cuprífera estuvo orientada a exponer el trabajo que la marca realiza en los ámbitos de alimentación, limpieza técnica y edilicia, y mantenimiento de campamentos. Además, se destacó el desarrollo de soluciones tecnológicas orientadas a optimizar la planificación, ejecución y control de las operaciones; y se puso en valor el fuerte compromiso con la comunidad y el enfoque de trabajo integral que la marca aplica en cada región en la que colabora.

La participación en Argentina Cobre, enfocada en la vinculación con proveedores, representantes industriales y cámaras especializadas, estuvo a cargo del director de RRII y Sustentabilidad de Grupo L, Marcelo Delbarba; el director Comercial, Dante Cutrupi; la gerente Comercial, Patricia Raso; y el gerente Regional de GL Support Sitios Remotos, Antonio Hidalgo.

GL Support Sitios Remotos en San Juan

Grupo L tiene un gran compromiso con las comunidades en las que trabaja. El primer paso para su instalación en la provincia de San Juan fue la apertura de una oficina de GL Support Sitios Remotos en el departamento de Iglesia, lo que refuerza su compromiso de largo plazo con el desarrollo territorial de la región y con la industria minera.

Desde esta sede, se llevan adelante acciones de formación y capacitación para las comunidades locales. Un ejemplo de este trabajo es el caso del Centro de Informes Turísticos de Pismanta, en el que GL Support Sitios Remotos hizo entrega de certificados a 22 egresados del curso de Gastronomía, quienes completaron sus clases teóricas y prácticas en este espacio, con el objetivo de fortalecer las oportunidades de empleo digno, potenciar nuestra matriz productiva local y fomentar emprendimientos gastronómicos en nuestro departamento.

Grupo L es una compañía 100% nacional que brinda soluciones integrales para empresas a lo largo de todo el país. Cuenta con tecnología de vanguardia, una sólida capacidad logística y el compromiso de 7.000 colaboradores para ofrecer un servicio de calidad y eficiencia a más de 500 clientes nacionales, regionales e internacionales.

Visitá la web de GL Support Sitios Remotos: https://glsitiosremotos.com/