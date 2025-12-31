La Municipalidad de Berazategui informa cómo funcionarán las Dependencias el miércoles 31 de diciembre y el jueves 1 de enero, con motivo del feriado por Año Nuevo.

En primera instancia, se solicita a los vecinos y vecinas no sacar los residuos domiciliarios el miércoles 31 y hacerlo a partir del jueves 01/01, en el horario habitual de recolección.

Para urgencias médicas, los siguientes Centros de Atención Primaria de Salud (CAPS) permanecerán de guardia las 24 horas:

-CAPS N° 1 Dr. Javier Sábatto: Av. 14 e/ 131 y 132, Berazategui Oeste.

-CAPS N° 2: calle 159 e/ 54 y 55, Hudson.

-CAPS N° 3: calle 457 A y 415, Gutiérrez.

-CAPS N° 5: calle 159 B e/ 23 y 24, Berazategui.

-CAPS N° 11: calle 517 y 611, Ruta 36 (ex Ruta 2) km 38,5, El Pato.

-CAPS N° 14: calle 151 A y 35, Plátanos.

Además, estará disponible el servicio de ambulancias y de atención de emergencias (SAME/CEM), al que se podrán comunicar marcando el 107 o el 4356-9215.

Por su parte, el área de Alumbrado Público atenderá urgencias; al igual que Servicios Sanitarios, que garantizará las de agua y desobstrucción de cloacas, el 31/12.

También se podrán llevar residuos voluminosos, como ramas, escombros, tierra, muebles, aparatos electrónicos y chatarra, al Centro Municipal de Gestión Sustentable (Av. Padre Mugica -33- y 162), el 31/12, de 06.00 a 13.00. En tanto, el jueves 01/01 permanecerá cerrado.

El Cementerio Parque Municipal (Av. Milazzo y 368 B) atenderá consultas administrativas de 8.00 a 12.30; y permanecerá abierto hasta las 17.00 para visitas, el 31 de diciembre. Mientras que el jueves 01/01 solo estará abierto para visitas, de 8.00 a 17.00.

Durante los dos días (31 de diciembre y 1 de enero), los tres Centros de Operaciones Municipales (COM) -Berazategui, Ranelagh y Gutiérrez- responderán los llamados de emergencia durante las 24 horas y en forma rotativa, al 0800-999-2525/0247.

Asimismo, la Dirección de Asistencia a la Comunidad -dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social, Recreación, Turismo y Deportes- brindará atención el miércoles 31/12, de 8.00 a 14.00, en el 1er Piso del Edificio Municipal (Av. 14 y 131 A). Quienes lo requieran, pueden comunicarse al 4356-9200 (Int. 1319/1322/1122/1123).