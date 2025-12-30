En un operativo conjunto entre la justicia y fuerzas especializadas, se logró desarticular una organización delictiva integrada por trabajadores de una firma contratista que saboteaba el servicio de telecomunicaciones para lucrar con sus componentes, dejando a miles de varelenses sin internet.

La modalidad del robo

La banda, como adelantó el portal web DataJudicial, esta compuesta por empleados de una empresa tercerizada de telecomunicaciones, utilizaba su acceso y conocimientos técnicos para robar insumos críticos, específicamente baterías de centrales y nodos de red. Esto no solo representaba un perjuicio económico para la empresa, sino que también dejaba sin servicio de internet a miles de vecinos en el distrito de Florencio Varela.

Investigación y resultados

La UFI N° 1 de Quilmes, con el apoyo de efectivos de la división de Cibercrimen de Florencio Varela, encabezó la investigación. Se detectó el patrón de los robos y se vincularon con el personal que, supuestamente, debía realizar tareas de mantenimiento. Tras el allanamiento, la justicia logró recuperar parte de los elementos sustraídos y desmantelar el circuito de comercialización ilegal de estos insumos de conectividad.

Detenidos y cargos

Los detenidos quedaron a disposición de la UFI N° 1 bajo cargos de robo y entorpecimiento de los servicios públicos.