Con la enorme variedad de opciones disponibles en el mercado, encontrar un celular barato que funcione bien ya no es una misión imposible. Hoy existen dispositivos accesibles que ofrecen buen rendimiento, batería duradera y funcionalidades modernas.

Características clave para evaluar

Procesador y memoria

Un equipo económico pero con al menos 2 o 3 GB de RAM y un procesador de gama media puede ofrecer fluidez para las tareas diarias como redes sociales, navegación o videollamadas.

Pantalla

Elegí pantallas de al menos 5,5 pulgadas con resolución HD o superior. Esto mejora la experiencia visual sin encarecer demasiado el producto.

Batería

Uno de los factores más importantes. Buscá baterías de 3000 mAh o más, especialmente si usás el celular todo el día.

Cámaras

No es necesario que tenga muchas lentes. Con una cámara trasera decente (alrededor de 12 MP) y una frontal aceptable, alcanza para fotos de buena calidad en redes sociales.

Sistema operativo actualizado

Es importante que venga con una versión reciente de Android, ya que eso mejora la seguridad, el rendimiento y la compatibilidad con apps.

Elegir un celular barato no implica resignar calidad. Hay opciones accesibles que ofrecen buena experiencia de uso si priorizás las funciones que realmente necesitás. Analiza tus hábitos, compará modelos y elegí en función de tu presupuesto.