El Defensor del Pueblo de Avellaneda, Daniel García, reflexionó respecto a la figura del Presidente de la Nación, Javier Milei al manifestar que "un Presidente no se mide sólo por ganar elecciones. Se debe considerar también la forma en que ejerce su poder al gobernar. Castigar a los más débiles no es gobernar, es traicionar el mandato popular, la justicia social y la dignidad de todo un pueblo".

Agregó Daniel García que: "El deber supremo de un Presidente es proteger, incluir y garantizar derechos. No es atacarlos. Quien se olvida de los vulnerables pierde legitimidad moral y social".

Para concluir, Daniel García nos recordó que: "La historia siempre juzga. No merece llamarse Presidente quien gobierna contra el pueblo".