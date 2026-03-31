El Observatorio Nacional "Mujeres, Disidencias, Derechos" de MuMaLá presenta los datos del Registro de Femi(ni)cidios desde el 1 de enero al 30 de marzo del año en curso. Las cifras revelan la urgencia de restituir y fortalecer las políticas públicas eliminadas por el gobierno de Milei: la violencia de género se cobra vidas mientras los escasos mecanismos de protección estatal fallan.

Cifras de la Emergencia:

Durante el primer trimestre de 2026, se han registrado situaciones de extrema gravedad que reflejan la vulnerabilidad de las mujeres en todo el país:

Femicidios: 73. Cada 29 hs se perpetró un Femicidio.

Intentos de Femicidio: Se registraron 263 intentos de feminicidios, vinculados y trans/travesticidios, lo que representa una media de 3,7 intentos por cada asesinato por razones de género concretado. En el 63% de estos casos, fue necesaria la intervención de las fuerzas de seguridad o terceros para auxiliar a la víctima.

Narcotráfico: El 13% de los femicidios registrados ocurrieron en contextos de narcotráfico y crimen organizado.

Suicidios Feminicidas: Se detectaron 2 suicidios feminicidas inducidos por antecedentes de violencia de género.

Casos que Conmueven

La frialdad de los números se traduce en vidas arrebatadas, como demuestran los casos recientes en el interior del país:

La Rioja: El 10 de marzo, la provincia fue sacudida por el femicidio de Yesica Verónica Mercado (34 años) en el barrio Francisco Primero. Yesica fue degollada por su ex pareja y padre de sus tres hijos, Cristian Salto, quien tenía una condena previa por violencia de género de diciembre de 2025. Pese a los antecedentes judiciales, el agresor pudo acceder a la víctima, cometer el crimen delante de sus hijos y luego suicidarse.

Santiago del Estero: En febrero, la joven Thania Santillán (22 años) fue asesinada de dos disparos de escopeta por su ex pareja, tras una discusión en una zona montañosa. Thania llegó a pedir auxilio a la policía y a su familia mediante mensajes de texto advirtiendo que el agresor estaba armado, pero la ayuda no llegó a tiempo para salvar su vida.

Exigencias:

Reafirmamos que el Estado es responsable. El caso de Yesica en La Rioja, con un agresor ya condenado meses antes, pone en evidencia que el sistema judicial no garantiza la seguridad de quienes denuncian.

"Legislación hay, lo que falta es un acompañamiento real y medidas de restricción efectivas que no dependan solo de un papel, sino de un monitoreo constante de los agresores", señalaron desde el Observatorio.

Exigimos la implementación efectiva de la Ley Brisa para los hijos/as de las víctimas y la declaración de la Emergencia Nacional en Violencia de Género para destinar recursos presupuestarios urgentes a la prevención y protección.