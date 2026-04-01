Lo que debía ser una noche de festejo por un cumpleaños en la terraza ilegal La Maquinita del Nuevo Quilmes Plaza, terminó en un escenario de altísima tensión que casi llega a los puños. El protagonista del conflicto fue el ex presidente del Quilmes Atlético Club, Mateo Magadán, quien, según testigos presenciales, "no supo ubicarse en tiempo y espacio" y terminó enfrentándose de forma verbal violenta con figuras vinculadas al Club Atlético Quilmes.

El detonante: La sombra de los "comprobantes"

La chispa se encendió cuando Magadán abordó a Gustavo Ramírez, uno de los actuales abogados del Cervecero. En un ambiente que los presentes describieron como variopinto, ya que había integrantes de muchas fracciones polìticas del QAC, Magadán comenzó a increpar verbalmente a Ramírez en malos términos, gesticulando de manera agresiva y hablándole a escasos centímetros de la cara.

“Mirá que yo tengo todos los comprobantes, eh. Yo los comprobantes los tengo", habría sido la frase con la que Magadán inició el hostigamiento, haciendo alusión a la sensible situación institucional que atraviesa el club, y sus fuertes discrepancias entre la gestión actual y la anterior.

Entra "Chupete" en escena

Ante la pasividad inicial de Ramírez, la situación escaló. Fue en ese momento cuando entró en escena Facundo "Chupete" Maisú, quien intervino al ver que el abogado estaba siendo "acorralado" verbalmente.

En determinado momento, Ramírez se apartó y quedaron Magadán y "Chupete" frente a frente.

Según los testigos, se dijeron de todo "al borde de la piña". La frase más fuerte que se escuchó fue la de Magadán prometiendo "romper todo". Allegados y personal de seguridad lograron separarlos.

Fuera de lugar y de local. Mateo minimizó los hechos

La crítica generalizada entre los asistentes fue la falta de tacto de Magadán. A pesar de estar acompañado por su pareja y en un evento privado que nada tenía que ver con la política del club, el dirigente optó por "jugar de visitante" en un terreno hostil, considerando que la mayoría de los presentes no comulgan con su gestión o su presente legal.

Consultado por El Suburbano, Magadan minimizó todo, y señaló que “no pasó nada importante”.

"Fue a buscar roña sabiendo que debía explicaciones por los comprobantes que no aparecen", sentenció un asistente, quien además destacó que la oportuna intervención de allegados a Leo Galetto (el cumpleañero) evitó que el salón del ilegal Rooftop se convirtiera en un ring de boxeo.

DATO EXTRA: Capitulo aparte el funcionamiento de este lugar, que varias puerta de salida abran hacia adentro, lo que es ilegal, además como el exceso de personas que concurren, superando las 400 para una terraza no preparada para boliche bailable.