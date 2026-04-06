Así lo afirmó la intendenta interina de Quilmes, Eva Mieri, quien supervisó este sábado las tareas que realizan las diferentes áreas municipales, y recorrió las zonas de los arroyos, barrios y calles del distrito que fueron afectadas por las intensas tormentas que azotaron a última hora del viernes el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), y que en Quilmes registró una caída de agua de más de 50mm en apenas una hora, casi el promedio de abril completo.

"Comenzamos el sábado supervisando las tareas de mantenimiento en el arroyo Las Piedras, en el ingreso al barrio La Matera, y el funcionamiento de la Estación de Bombeo Nº 6, que fue clave para el desagote del agua en la zona una vez que cesó la tormenta. Desde temprano nuestras cuadrillas de Servicios Públicos y Defensa Civil están trabajando en la recolección de ramas, desobstrucción de sumideros y bocas de tormenta, liberando calles anegadas y acompañando a los vecinos y vecinas", sostuvo Eva, acompañada por el secretario de Servicios Públicos, Sebastián García.

Luego, la Jefa comunal interina se dirigió al barrio José Hernández, donde conversó con los lugareños sobre la caída de agua extraordinaria en menos de una hora, y enfatizó: "Es fundamental que sigamos trabajando, con Mayra Mendoza desde la Legislatura Bonaerense y con el equipo del Municipio de Quilmes, para conseguir los fondos necesarios y poder avanzar con la obra de la Cuenca de los Arroyos San Francisco y Las Piedras, para poder mejorar de una vez y para siempre la calidad de vida de los quilmeños y quilmeñas que viven en la zona. Como lo hicimos previamente a la alerta naranja emitida por el Servicio Meteorológico Nacional, seguiremos durante todo el fin de semana con tareas de limpieza en distintos puntos de la ciudad, acompañando a las familias en los barrios y atendiendo cualquier situación de emergencia, siempre junto a nuestra comunidad".

El Municipio de Quilmes, durante las últimas jornadas y también en la madrugada de hoy, realizó intensas tareas de asistencia y prevención con un importante despliegue de personal de los sectores de Servicios Públicos, Desarrollo Social y Defensa Civil, entre otras áreas, en articulación con Bomberos Voluntarios y fuerzas de seguridad.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió desde el miércoles distintas alertas amarillas y naranjas por tormentas con abundante caída de agua, algunas localmente fuertes, con ráfagas de viento intensas, importante actividad eléctrica y ocasional granizo, que se concretaron el viernes por la noche con una caída de agua inusual en un breve lapso, que generó lógicos anegamientos más allá de las labores preventivas.

En este marco, los esquemas de trabajo y prevención que se ejecutaron durante los últimos días continuarán durante el resto de la jornada de hoy, mañana domingo y los próximos días, con las diferentes Bases Regionales y Operativas, realizando tareas postemporal, por lo que proseguirá la limpieza de los arroyos, desobstrucción de sumideros e higiene urbana, en general.