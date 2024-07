La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, participó este jueves de una jornada de “Mate y Debate” con vecinos y vecinas en el Centro de Jubilados y Pensionados (CJYP) General Belgrano, ubicado en la calle 853 Nº 393, de Villa La Florida, donde conversaron sobre diferentes inquietudes que hacen al día a día del barrio en cuanto a gestión municipal, y la posibilidad de continuar mejorando aspectos a futuro para una mejor calidad de vida teniendo un ida y vuelta con funcionarios municipales.

“No alcanza con la idea de querer hacerlo si no hay instituciones que nos abran las puertas y si no hay vecinos con ganas de participar, charlar un rato y de contar algunos aspectos de la gestión que hacen falta en el barrio. Y nosotros explicar cómo podemos mejorarlos si está dentro de nuestras posibilidades, y si no que sepan las dificultades que estamos teniendo”, expresó Mayra.

La Jefa comunal aseguró: “No queremos dejar de dar la cara y tener reuniones con los vecinos y vecinas de todas las localidades, y seguir escuchando, tomando nota de lo que va surgiendo, conversar y conocernos. Nos podemos sentar, charlar, intercambiar. Es la esencia de ‘mate y debate’: escuchémonos y que circule la palabra”.

Por su parte, el presidente de la institución, Antonio Anaya señaló: “Mayra ha visto el trabajo que estamos haciendo, hemos reconstruido este centro, ha venido gente a asociarse, ha alquilado el salón y eso pesa mucho para nuestra zona. Estamos haciendo un trabajo de barrio hacia afuera teniendo contacto con los colegios y con los vecinos. Es importante que Mayra esté presente porque vemos las obras que han hecho, y el barrio pide más. La Intendenta pone el cuerpo”.

Cabe señalar que en el Centro de Jubilados y Pensionados General Belgrano, que fue fundado el 11 de noviembre de 2006, se realizan diferentes actividades como talleres de Macramé, Yoga y Zumba, además de llevar a cabo una feria de emprendedores mensual, brindar servicios de enfermería y pedicuría, y funcionar como sede de una escuela de terminación de estudios para adultos mayores.

Acompañaron la merienda, la secretaria de Niñez y Desarrollo Social, Florencio Di Tullio; el subsecretario de Participación y Relaciones Institucionales, Facundo Rivero; el presidente del HCD de Quilmes, Fabio Báez, y la concejala, Florencia Hernández.