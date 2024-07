Este miércoles, durante la cuarta sesión ordinaria de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires; la diputada de Unión por la Patria, Berenice Latorre expresó su preocupación ante los dichos discriminatorios del diputado de La Libertad Avanza, Agustín Romo.

Tras realizarse el desfile militar en conmemoración del Día de la Independencia, el diputado libertario expresó en la red social X: “Qué lindo ver un acto patrio con bandas militares, granaderos, el ejército, la fuerza aérea y los héroes de Malvinas. Al fin dejamos atrás los desfiles de travestis, comunistas y faloperos”.

Ante estas declaraciones, Latorre presentó un proyecto de repudio y preocupación que finalmente no pudo ser tratado en el recinto. Fue por este motivo que tomó la palabra y expresó: “Este tipo de expresiones que llevan adelante no es nuevo. No solamente son estigmatizantes, sino que construyen un sentido. Acá nosotros tenemos responsabilidades, nos eligió el pueblo para poder legislar, para poder gobernar, y la realidad es que tenemos que poder establecer un límite.”

También resalta la necesidad de que se establezcan acuerdos básicos de respeto hacia cada ciudadano en los que el odio no tenga lugar: “Lo que nosotros necesitamos poner sobre la mesa en este tipo de debates, en una casa de la democracia como la que nos encontramos, es poder limitar y establecer cuáles son los acuerdos básicos de tolerancia que tenemos para con este tipo de comentarios. Porque si no, entramos en un momento en donde cada uno puede decir y hacer lo que quiere y es una bola de nieve progresiva que después se termina materializando en acciones concretas.”

Además resaltó el vínculo entre este tipo de discursos y las decisiones del gobierno nacional, como la desjerarquización de las áreas de género y diversidades o la eliminación del Inadi.

Sobre las consecuencias de este tipo de discursos, Latorre indicó: “Me atrevo a decir también que explica acciones concretas como por ejemplo en el atentado a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y que hoy nos encontramos atravesando un juicio que claramente se ve tapado por los medios de comunicación”.