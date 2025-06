La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, supervisó este miércoles la obra de puesta en valor de la plazoleta “Héctor Cámpora”, ubicada en la calle Húsares entre la avenida 12 de Octubre y San Mauro Castelverde, junto a vecinos y vecinas de la zona, y que se ejecuta con fondos 100% comunales.

“Estamos en una situación difícil de la Argentina. A pesar de no tener ayuda del gobierno nacional, como Municipio y gestión seguimos trabajando y mejorando todos los aspectos que podemos con fondos propios. Como en este caso, que se necesitaba una obra de refacción y puesta en valor, con más y mejor infraestructura, luminarias y juegos”, sostuvo la Jefa comunal.

En la ocasión, Mayra aprovechó el encuentro con la comunidad para conversar sobre el fallo de la Corte contra Cristina Fernández de Kirchner: “No hay que normalizar una situación completamente antidemocrática como es la prisión domiciliaria de Cristina. Apelo a que todos los que estamos acá, desde el lugar que nos toca, en el barrio, en casa, en la sociedad de fomento, en el centro de jubilados, hablemos de esto. Hay una mujer inocente que está privada de su libertad por un grupo de hombres corruptos y mafiosos. La quisieron matar y como no pudieron matarla y como no pueden ganarle en los votos, ahora la meten presa. Esto no se puede naturalizar. Hay que tomar conciencia y despabilarse”.

La obra, que ya alcanza un 50% de avance, consiste en la colocación de nuevos juegos infantiles y aparatos para hacer ejercicios, junto a la renovación del equipamiento urbano, con más bancos, cestos de residuos y un tótem institucional. Además, se recuperarán la cancha de bochas, la pérgola y los monumentos; y se refaccionarán las veredas, con cuatro tipo de solados (piso de caucho reciclado antigolpes, hormigón peinado, baldosas táctiles premoldeadas y suelo de conchilla a granel). Como parte de las mejoras, se sumarán 23 columnas de iluminación LED, parquización y pintura de cordones.

Los vecinos y vecinas se mostraron conformes con el trabajo. “Gracias a Mayra vamos a poder tener una linda plazoleta para venir a correr, caminar y hacer gimnasia”, comentó Ramona Varela, que hace 40 años vive en la zona. En la misma línea, Mérida Galarza, indicó: “Es una alegría ver que se hacen cosas para el bien de las personas, sobre todo de las personas grandes, por ejemplo, con la cancha de bochas que se va a recuperar, ya lo veo a mi marido, uno de ellos, jugando ahí. Mucha gente pasea a los animales, viene a hacer recreación o trae a sus hijos. Me gusta y me pone contenta que tengamos este espacio renovado”.

Participaron de la actividad el subsecretario de Obras e Infraestructura, Ramiro Beltrani; y el director de Arquitectura, Andrés Conde Blanco.