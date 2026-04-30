“Visitamos el predio de la ONG Caballos de Quilmes, donde junto al Municipio llevamos adelante una tarea de rescate, recuperación y rehabilitación de equinos que fueron víctimas de maltrato. Este espacio cuenta con instalaciones y un hospital veterinario, y es parte de una política sostenida de cuidado animal que impulsamos articulando esfuerzos y recursos. Hoy alberga a más de 120 caballos y además recibe a estudiantes universitarios de Veterinaria que realizan allí sus prácticas. En Quilmes, como impulsa Mayra Mendoza, entendemos que el derecho a la salud debe estar garantizado para las personas y también para los animales”, señaló Eva, acompañada por la secretaria de Salud, Natalia Nápoli, y la subsecretaria de Zoonosis y Protección Animal, Pamela Dreher.

Por su parte, Dreher indicó: “Es un placer y un orgullo poder mostrarle a nuestra intendenta interina, Eva Mieri, qué es lo que se hace desde la ONG. El esfuerzo que hacen las chicas voluntarias y mostrarle los recursos que pone el Municipio de Quilmes para resguardar y salvar a estos animales que tanto maltrato sufrieron”.

A su vez, la directora de Caballos de Quilmes, Karina Dotto contó: “Me parece súper importante que la intendenta estén presente en la ONG y colaboren. Desde esta gestión estamos recibiendo la ayuda de los veterinarios y donación de medicamentos que eso es súper importante. Y sobre todo las ganas y la voluntad política de terminar con el sufrimiento que padecen los caballos. Ponerlo en agenda es súper importante porque se necesita un trabajo integral como el que se está haciendo”.

Caballos de Quilmes rescata y se encarga de la recuperación y rehabilitación de los animales que han sido sometidos a la explotación más cruel en los carros. Gracias al apoyo del Municipio de Quilmes (desde el año 2023) que brinda asistencia económica e insumos médicos de vital importancia el equipo de médicos veterinarios y voluntarios puede llevar adelante su trabajo. Distintas personas solidarias también brindan colaboración.

En este sentido, poseen un Hospital Veterinario de Equinos. En 2020 sumaron un quirófano para la operación de caballos de manera urgente (cólicos, obstrucciones, partos prematuros y cirugías complejas). Muchos caballos llegan sin poder sostenerse en pie. También funciona como escuela donde estudiantes veterinarios de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de La Plata realizan sus prácticas en el lugar. Actualmente alojan alrededor de 120 caballos.

Por estos días Caballos de Quilmes se encuentra en problemas respecto a las tierras donde se aloja el gigantesco predio de 100 hectáreas y el hospital, debido a que por cuestiones sucesorias sus actuales dueños han decidido ponerlo a la venta y desde la ONG no reúnen los fondos necesarios para poder adquirirlo. Ya juntaron alrededor de 600.000 dólares pero necesitan más del doble para poder comprarlo.

La problemática se agrava aún más porque se perdería un hospital único en su tipo en todo el mundo y reubicar a todos los caballos sería difícil, pero reconstruir el quirófano en otro lugar sería directamente inviable. El riesgo de cierre es real y buscan evitarlo ya que es un hospital único en el país con tecnología de primer nivel y aparatología traída desde el exterior.