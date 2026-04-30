El poder político argentino sigue siendo el principal agresor de la prensa. Según el informe anual del Monitoreo de Libertad de Expresión del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), en el año 2025 se registró un récord de 278 casos de ataques contra periodistas, el más relevante desde el nacimiento del Monitoreo en 2008.

Titulado “El periodismo en riesgo de silencio”, el reporte elaborado en base a los relevamientos de los monitores de todo el país da cuenta de que el aumento en relación al 2024 fue del 55% (179 casos). Al igual que en la oportunidad anterior, el presidente Javier Milei volvió a quedar primero como autor de 119 del total de los hechos.

El análisis, presentado en el contexto del Día Mundial de la Libertad de Prensa (3 de Mayo), advierte sobre el peso de la violencia de origen estatal o paraestatal, incluyendo acciones de funcionarios, fuerzas de seguridad y actores vinculados al Gobierno en el ecosistema digital. Asimismo, se destaca el crecimiento de la violencia en entornos digitales y su impacto amplificador. De hecho, desde el inicio de esta gestión nacional, se produjeron 137,6% más de episodios.

Durante la presentación, que se realizó en el Auditorio de la Universidad de Palermo, en la Ciudad de Buenos Aires, las autoridades del Foro y miembros del Monitoreo señalaron la preocupación por el deterioro del clima para el ejercicio del periodismo y su impacto en la calidad democrática.

El presidente de FOPEA, Fernando Stanich, graficó un panorama e hizo hincapié en el cierre de la sala de prensa de la Casa Rosada como ejemplo. Expresó que el Gobierno conculca el derecho de la ciudadanía a informarse y viola principios establecidos en la Constitución. “La presencia del periodismo es insustituible. Hay una trampa en la que pretenden hacernos caer, de instalar el ‘algo habrán hecho’. Si eventualmente hay una presunta mala praxis periodística, podría investigarse. De ninguna manera corresponde una sanción colectiva. El único que tiene la responsabilidad y las herramientas para garantizar la libertad de expresión y que la ciudadanía se informe es el Gobierno. Lo que están consiguiendo es un bloqueo físico y un apagón informativo en la Rosada. Es importante que se tome dimensión, no es un privilegio ni un capricho estar en ese edificio, sino que hace a poder brindar información completa”, advirtió.

Claudio Jacquelin, vicepresidente de FOPEA, reflejó la preocupación e interés de organismos internacionales y embajadas por la situación en el país. “Hicimos una tarea intensa. Presentaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que analiza una visita al país. En noviembre participamos de una audiencia especial en donde se expusieron los casos”, mencionó.

Datos clave del Monitoreo

Alicia Miller, coordinadora de la Comisión de Libertad de Expresión y editora del libro 2025, explicó que los datos revelan un incremento preocupante de los ataques. El informe completo puede consultarse aquí.

Reveló que la Ciudad de Buenos Aires lleva la delantera con 186 situaciones, seguida por la provincia de Buenos Aires, con 23. Por detrás. se ubicaron Tucumán (8), Córdoba (7), San Luis (6) y San Juan (6). La gran mayoría de las agresiones -139 del total- fueron discursos estigmatizantes. En esta categoría interna se incluye declaraciones agraviantes o intimidantes desde los medios afines, las redes sociales, la vía pública, o cualquier otro medio de comunicación Además, hubo 58 ataques a la integridad de los periodistas, 9 de los cuales fueron agresiones físicas.

También quedaron registradas amenazas, agresiones por inseguridad en lugares públicos, persecuciones, espionajes y agresión sexual.

Un apartado tiene que ver con las acciones judiciales. “Durante el 2025 hubo 20 demandas contra periodistas. Una cifra muy superior a lo que se recuerde desde el regreso de la democracia. También se produjeron 9 amenazas de demandas”, expresó Miller, que también es monitora.

Detalló 28 restricciones de acceso a la información, 10 casos de censura, 4 ataques contra bienes del medio o del periodista y cuatro abusos del poder estatal, como detenciones indebidas o abusos de las fuerzas de seguridad.

“Curiosamente registramos sólo 2 casos de abuso o presiones a través de la publicidad oficial. Esto claramente habla de que ese tipo de abusos, que presumimos mucho más frecuente de lo que indican nuestras cifras, es precisamente el que menos se denuncia. Sucede a puertas cerradas, en un despacho, o por teléfono. Y queda ahí, en reserva, en la mayoría de las ocasiones. Algo similar tememos que sucede en cuanto a la censura interna en los medios: registramos sólo 2 casos en todo el año”, precisó.

El hecho más grave del período fue el ataque contra la vida del fotoreportero Pablo Grillo, mediante el disparo de una granada de gas lacrimógeno que le dejó secuelas.

El libro incluye el anexo “El insulto como estrategia”, una investigación liderada por Sandra Crucianelli en la que se analizaron 113.000 mensajes en la red social X del presidente. Se trata del quinto producto visual del programa Data Journalism Visualizations Bootcamp.

Al finalizar la presentación, Paula Moreno, secretaria de FOPEA, entrevistó a Mónica Gutiérrez y Ernesto Tenembaum. “Los gobiernos no quieren a la prensa. Es una estrategia de acorralamiento y tiene una escala diferente a la del kirchnerismo”, analizó Gutiérrez. Tenembaum remarcó que las estadísticas son impactantes. “Que haya 20 demandas contra periodistas implica una escalada mayor en relación al kirchnerismo. Los gestos de Milei hoy (al salir del informe de Manuel Adorni), el cerrar la sala de prensa de la Rosada o amenazar a Luciana Geuna con detenerla incrementa la gravedad”, lamentó.

Sobre FOPEA

FOPEA es una organización de la sociedad civil dedicada a la promoción del periodismo de calidad y la defensa de la libertad de expresión en Argentina.