El intendente de Berazategui, Carlos Balor, junto a otros jefes comunales bonaerenses, firmó un petitorio dirigido al Ministerio de Capital Humano de la Nación, con el objetivo de reclamar la actualización y revisión de los fondos destinados a atender la creciente demanda alimentaria en los municipios. La iniciativa fue impulsada por el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia, Andrés Larroque, y otros mandatarios bonaerenses, ante la preocupación por la reducción de partidas nacionales destinadas a políticas sociales.

La jornada comenzó en la sede de la Federación Argentina de Municipios (FAM), donde los intendentes firmaron el documento y luego marcharon hacia la sede de la Cartera que conduce la ministra Sandra Pettovello.

Desde los Municipios advirtieron sobre la necesidad de fortalecer el acompañamiento nacional para sostener los programas de asistencia, especialmente en un escenario de creciente demanda social. Larroque remarcó que el 90% del presupuesto de su Ministerio provincial hoy se encuentra destinado a programas alimentarios que alcanzan a 2.500.000 niños y adolescentes, y cuestionó la reducción de fondos nacionales para estas políticas.