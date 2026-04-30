El intendente de Lanús, Julián Álvarez, encabezó el acto de lanzamiento de la edición 2026 del programa municipal “Clubes en Marcha” en el Auditorio Leonardo Favio, ubicado en la avenida 25 de Mayo N° 131, en Lanús Oeste, con la finalidad de continuar con el acompañamiento a las diversas instituciones barriales del distrito para que sigan desarrollándose.

“Para mí es muy importante identificar que acá está la comunidad, cada uno de los barrios de Lanús representados con instituciones que le abren las puertas todos los días a los vecinos y a las vecinas para que vayan a jugar y a divertirse. El deporte es contención y formación en valores, por eso vamos a seguir acompañando a todos los clubes de nuestra ciudad, por ser espacios de promoción de derechos, cuidado de la salud e integración social”, indicó Álvarez.

Por su parte, el senador provincial e impulsor de la Ley Provincial N° 15.413 de Infancias Respetadas en las Asociaciones Civiles, Emmanuel Santalla, indicó: “El club no es simplemente para ir a aprender a jugar a la pelota o a practicar cualquier disciplina, es un lugar que forma buenas personas. El club de barrio más grande es al que los pibes van contentos, en donde quieren estar una vez que terminan de entrenar porque se sienten cuidados y escuchados. Felicito al Municipio por todo esto y por el esfuerzo enorme que hace todos los días para acompañarlos”.

Durante el encuentro, el Jefe comunal y el legislador bonaerense entregaron kits deportivos de acuerdo a las necesidades de cada club, además de kits lúdicos pertenecientes a la iniciativa “Más clubes menos pantallas”, que permite la creación de sitios de encuentro entre los chicos y las chicas para ampliar su permanencia en la institución.

A su vez se otorgaron reconocimientos a las entidades que participaron de los talleres del programa “Alentame no me grites”, en el marco de la Ley N° 15.413 y, en base al programa “Infancias Respetadas”, se entregaron protocolos de actuación ante situaciones de violencia. Además se incorporó la iniciativa “Más clubes menos pantallas” con la finalidad de fortalecer la labor de los espacios deportivos mediante el “Tercer Tiempo” y la realización de clínicas deportivas.

Vale destacar que “Clubes en Marcha” es impulsado bajo tres ejes de trabajo: fortalecimiento institucional, equipamiento deportivo y fomento extraordinario. En relación al primer ítem, 115 instituciones ya fueron alcanzadas con tareas de puesta en valor y pintura en canchas, frentes e interiores durante el período 2024 – 2025; y seguirá durante el 2026 con la revisión y recambio de luminarias, más pintura y mejoras en otras entidades.

En referencia al equipamiento deportivo, en 2024 – 2025 se brindaron más de 430 kits deportivos, 17 mil trofeos, 16 mil camisetas, 140 botiquines, nueve mil medallas y este año continuará la entrega de kits deportivos, trofeos, preseas y camisetas de entrenamiento.

Y sobre fomento extraordinario, en 2024 – 2025 un total de 54 deportistas lanusenses recibieron un subsidio a través del programa “De Lanús al Mundo”; y 52 instituciones obtuvieron un subsidio para obras de infraestructura. En este 2026 seguirán ejecutándose ambas propuestas.

También participaron de la actividad: la Jefa de Gabinete, Nadia Burgos; las secretarias de Educación, Cultura y Deportes, Natalia Gradaschi; de Desarrollo Social, Eugenia Meana; el subsecretario de Deportes, Gonzalo Díaz; y el presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Russo, entre otras autoridades.