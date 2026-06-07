Lanús Gobierno sumó un nuevo hidroelevador para el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Lanús, una herramienta que será utilizada para intervenir frente a situaciones de emergencia en distintos puntos del distrito. Esta adquisición forma parte del trabajo en equipo que el Municipio concreta con los bomberos para cuidar a las vecinas y los vecinos.

La incorporación de este vehículo contribuirá a optimizar las tareas de intervención en hechos que requieran asistencia en altura, como parte de la tarea permanente que la gestión municipal desarrolla junto a los Bomberos Voluntarios y los distintos equipos que integran el Sistema Local de Emergencias.

Esta acción se enmarca en una articulación sostenida entre Lanús Gobierno, Defensa Civil, el Servicio de Emergencias Lanús (SEL), Seguridad Ciudadana y la Policía, con el propósito de reforzar las políticas de cuidado, prevención y respuesta rápida.

De esta manera, el Municipio continúa con el fortalecimiento de los recursos destinados a la protección de la comunidad y al trabajo coordinado con las instituciones.