En un plenario cargado de energía, la diputada provincial María Sotolano junto al diputado nacional Martín Yeza encabezaron el encuentro "Próximo Paso” en Quilmes. Allí, Sotolano no se guardó nada: apuntó fuerte contra la gestión del Gobierno provincial y también contra la administración municipal, marcando que los vecinos siguen esperando respuestas concretas mientras “las prioridades parecen estar en las internas del kirchnerismo y en la construcción política de La Cámpora”. Con un lenguaje cercano, Sotolano remarcó que el PRO busca levantar una alternativa “seria, con experiencia y sobre todo cercana a los quilmeños”. La diputada insistió en que donde gobierna el PRO “la gente vive mejor”, no por promesas vacías, sino por gestión, planificación y equipos preparados.

Además, puso sobre la mesa dos de los problemas más sensibles que atraviesan a los vecinos: la inseguridad que golpea cada barrio, el narcotráfico que se descontroló y los problemas de la educación pública, con escuelas deterioradas y familias que sienten que el futuro de sus hijos está en riesgo. “No podemos seguir mirando para otro lado mientras los chicos pierden oportunidades y las familias viven con miedo”, subrayó. Por su parte, la consejera escolar del PRO Quilmes Paola Mobilia, afirmó: "El gobierno de la provincia de Buenos Aires suspendió por 90 días desde el 1° de mayo el programa MESA Bonaerense. Esto deja sin la entrega mensual de cajas de alimentos a más de 2 millones de familias de estudiantes de escuelas públicas y modifica un sistema de asistencia que funcionaba desde 2020."

El plenario también sirvió para presentar RADARPBA, una herramienta de inteligencia ciudadana que permitirá a vecinos y dirigentes relevar el estado de las escuelas y transformar esa información en propuestas y soluciones reales. “Imagínense si hubiésemos tenido una herramienta como Radar PBA en el 2015 para mostrarle a la ciudadanía nuestros municipios, hoy desde el PRO Buenos Aires, frente a la ausencia de datos de Kicillof, lo vamos a hacer en cada área de nuestra provincia”, señaló el diputado Martín Yeza. “El futuro se construye escuchando, gestionando y estando cerca de la gente”, remarcó Sotolano, dejando en claro que el próximo paso del espacio es volver a poner el foco en la educación, la seguridad, y en la cercanía, tenemos que volver a sentir que el municipio acompaña y entiende lo que nos pasa a los quilmeños. “Hoy la lucha del kirchnerismo es ‘Cristina libre’ y no la realidad de los quilmeños. Por su parte el gobernador Kicillof está mirando más su candidatura presidencial que lo que les pasa a los bonaerenses”.

El PRO quiere recuperar protagonismo en Quilmes y en la Provincia de Buenos Aires, con la promesa de un cambio “indestructible” y con la convicción de que la política debe volver a girar alrededor de los vecinos y no de las disputas internas. El cambio es innegociable, debemos hacerlo indestructible y que salgamos del populismo para siempre. Del plenario participaron la diputada provincial Leticia Bontempo; el presidente del bloque PRO del Concejo Deliberante de Quilmes, Diego Bufone; los concejales por el PRO Lucas Araujo y Alexia Lusquiño0s; la consejera escolar Paola Mobilia, entre otros referentes locales y de la sección.