La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, en compañía de la secretaria de Desarrollo Urbano y Obra Pública y candidata a 1ª Concejala por Fuerza Patria local, Ceci Soler, estuvo junto a vecinos, organizaciones y Veteranos de Malvinas, en la obra abandonada de la Estación Quilmes Sur-Ezpeleta, por decisión del gobierno de Javier Milei.

“Hay un dato: con la coima de la hermana de Milei se podría haber terminado la estación de tren Héroes de Malvinas, con el 3% de lo que le robó a las personas con discapacidad de la ANDIS, que son aproximadamente 3.000 millones de pesos o un poco más, se pudieron hacer muchas obras. Con la que se están rifando del Banco Central para sostener el tipo de cambio se podrían haber hecho varias estaciones de tren. Entonces, hay que tener conciencia de que este gobierno corrupto nos deja sin obra pública y se rifa el progreso de la Argentina. El 7 de septiembre del 26 de octubre, votemos a Fuerza Patria”, afirmó Mayra.

“Hace unos meses confirmamos que esta obra no iba a ser reanudada por el gobierno nacional porque Milei decidió frenar la obra pública. Esta estación tenía más del 60% de avance, una inversión muy importante. Es una lástima y una pérdida de presupuesto, que es de todos. Esta obra debía conectar Quilmes y Ezpeleta, y quedó abandonada”, señaló Mayra.

Y afirmó: “Los vecinos de Ezpeleta y Quilmes Sur deben saberlo: no es falta de decisión o voluntad política del Municipio, todo lo contrario. Hicimos todo lo posible para que Trenes Argentinos y el gobierno de Milei reactivaran la obra, pero respondieron que no una y otra vez, incluso por escrito. Hay que demostrarle a Milei que este rumbo no va más”.

“Sabemos que habrá que esperar hasta que en 2027 tengamos un presidente o presidenta que crea en la obra pública, en la generación de trabajo, en la sustitución de importaciones, en el pueblo argentino y en la Argentina”, resaltó.

Cabe recordar que el inicio de las tareas fue en abril del 2022, siendo neutralizadas finalmente en enero de 2024 con un 64% de avance aproximado. En total ya finalizaron las obras ferroviarias y trabajos de acondicionamiento de las vías; la obra civil en los andenes, que incluye estructura completa y solados; los trabajos realizados en el paso bajo nivel peatonal ubicado en Juan Cruz Varela, con terminaciones, instalación lumínica y accesos.

En este contexto, una vecina de la zona desde hace 23 años, Gloria Vidal, comentó: "La obra reactivaría mucho esta zona del oeste, que ha quedado muy abandonada y aislada. Estamos relativamente cerca del centro de Quilmes, pero a la vez lejos, y solo tenemos dos colectivos que nos conectan con Capital. El tren sería fundamental tanto hacia Capital como hacia La Plata. No solo beneficiaría a los vecinos, sino también al comercio y a las posibilidades de desarrollo que brinda tener una estación tan cerca".

Participaron también de la actividad la secretaria de Hacienda local, María Eva Stoltzing; el director general de Bacheo, Sebastián Rodríguez; la presidenta del bloque de concejales de UP en el HCD local, Eva Mieri, y la candidata a 3ª Concejala por FP Quilmes, Florencia Báez, entre otros funcionarios.