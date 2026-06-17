Lanús Gobierno informa que se encuentran abiertas las inscripciones para que chicos y chicas, a partir de los 6 años de edad, puedan inscribirse a las clases gratuitas de taekwondo infantil que se realizan en diversas sedes del distrito, en diferentes días y horarios.

Las mismas se dictan en el Parque Central Las Colonias, situado en Salta y Purita en Remedios de Escalada, los sábados a las 11; mientras que en el Parque Municipal General San Martín, en Cnel. Sayos N° 2302, en Valentín Alsina, se dan los martes y jueves a las 15. Las interesadas y los interesados en formar parte deberán acercarse con su DNI en el día y horario de la actividad.

Esta iniciativa forma parte de una decisión política del intendente Julián Álvarez con la finalidad de que las y los lanusenses puedan practicar deportes en espacios públicos de calidad.