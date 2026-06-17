A una semana de haber ingresado para ser tratado en comisión, el reconocimiento de duda de la exconcejal del PRO y la Libertad Avanza Patricia Capparelli no pudo comenzar a ser tratado ante el malestar de varios de los integrantes de la Comisión de Presupuesto e interpretación, expediente por ahora seguirá sin dictamen

Conocida abogada proveniente del peronismo, no hace tanto había intentado armar para la vicepresidenta Victoria Villarruel. Capparelli finalizó su mandato en diciembre pasado, pero ahora se desempeña como asesora legal en el HCD, pero para el oficialismo.