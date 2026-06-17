Dirigentes del Polo Social y Productivo Pedro Coria se reunieron hoy con el intendente de Berisso, Fabián Cagliardi, y su gabinete para coordinar acciones territoriales de cara al 4° Plenario Regional. El encuentro se realizó en el marco de las críticas de la organización a las políticas del gobierno de Javier Milei.

Desde el espacio señalaron que el ajuste nacional "está destruyendo el tejido social" y apuntaron contra el aumento del precio de los alimentos, el impacto sobre jubilados y el vaciamiento de comedores. "Nuestra respuesta es una sola: unidad y calle", expresaron.

Durante la reunión ratificaron el respaldo político a Alejandro Coronel, referente del Polo en Berisso, y le extendieron formalmente la invitación al plenario al intendente Cagliardi. Desde el municipio confirmaron su participación.

El 4° Regional se realizará el sábado 20 de junio a las 13:00 hs en Calle 163 N° 2331, Berisso. El objetivo, según los organizadores, es seguir "organizando los barrios y defendiendo a la comunidad hasta que este modelo de ajuste nacional se termine".

Participaron del encuentro Alejandro Illapa Coronel, Fabián Cagliardi y Vanina Cabrera, entre otros dirigentes del Polo Social y Productivo Pedro Coria.