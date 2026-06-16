Nueva mudanza y dudas con el "cash": Adorni llevó a su madre a un country y consultó si podía pagar expensas en efectivo

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, vuelve a quedar en el centro de las miradas en medio de la polémica por la evolución de su patrimonio. Según confirmaron vecinos a La Política Online, el funcionario coordinó la mudanza de su madre, Silvia Pais, a un exclusivo dúplex en el barrio privado Fincas de Iraola 2, ubicado en el partido de Berazategui. Lo que llamó la atención en el complejo fue una consulta administrativa del exvocero: preguntó si existía la posibilidad de abonar las expensas utilizando dinero en efectivo.

La situación se da en un contexto delicado para el ministro, quien le había prometido al presidente Javier Milei que presentaría su declaración jurada hace ya un mes. Sin embargo, el documento sigue sin salir a la luz, profundizando una crisis política que sacude las filas del oficialismo.

Los números bajo la lupa

La Justicia avanza sobre los movimientos financieros de la familia Adorni. La acumulación de nuevos gastos difíciles de justificar con sus ingresos declarados es el principal obstáculo para cerrar la presentación de sus bienes. Para colmo, trascendió recientemente que la esposa del jefe de Gabinete solicitó adherirse al régimen de blanqueo de capitales impulsado por el propio Gobierno, un movimiento que encendió alarmas y sumó suspicacias.

A esto se le suman otras revelaciones del expediente judicial:

Información de billeteras virtuales: Los reportes de cuentas digitales fueron remitidos al juez Ariel Lijo y complican el panorama oficial.

La reforma en Indio Cuá: Un contratista declaró ante la Justicia que el funcionario desembolsó unos 280.000 dólares para remodelar una propiedad en dicho country, una cifra que por su magnitud equivale prácticamente a una obra desde cero.

El costo de la nueva vivienda familiar

La mudanza de Silvia Pais al sector de condominios de Fincas de Iraola 2 expone valores que contrastan con la urgencia de Adorni por usar efectivo.