La referente nacional de Libres del Sur alertó sobre el agravamiento de la situación social. Los datos surgen de un relevamiento que la organización, junto al Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (ISEPCI), desplegó en la provincia de Buenos Aires.

"Realizamos una encuesta sobre un universo de trabajadores formales y precarizados, desocupados y jubilados. Los primeros resultados muestran una realidad muy preocupante, fruto de las políticas de Milei”, señaló Saravia.

"Quienes antes ayudaban a comedores y merenderos, hoy nos piden ayuda. Familias que antes hacian donaciones, hoy tienen dificultades para llegar a fin de mes o para garantizar la comida en sus casas: el 77% de las familias entrevistadas se privó de consumir lácteos, carnes, verduras frutas, cereales o legumbres por falta de dinero", afirmó. En el caso de los jubilados, directamente “8 de cada 10 nos dicen que la jubilación no les alcanza para alimentarse de forma adecuada".

Saravia también advirtió sobre el crecimiento del endeudamiento de los sectores populares. "Más del 50% se endeuda no ya para la compra de bienes o mejoras en el hogar sino para garantizar la comida diaria", explicó.

La referente informó que "lo que vivimos todos los días, quedó plasmado en los resultados de esta muestra. Podemos afirmar que las dificultades no son individuales como pretende hacernos creer Milei. El problema se sigue extendiendo en los sectores que antes podían alimentarse de manera saludable, y es el resultado del modelo de pais que este gobierno busca consolidar".