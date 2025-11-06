Lanús Gobierno informa que durante el viernes 7 y el sábado 8 de noviembre, de 9 a 19 y el domingo 9 de 15 a 19, se desarrollará una nueva edición de “Expo Ambiente Sí” en el Centro Cultural Leonardo Favio, ubicado en la avenida 25 de Mayo N° 131, en Lanús Oeste, donde los vecinos y las vecinas podrán acercar sus elementos reciclables y participar de diversas actividades.

El evento contará con charlas, exposiciones, talleres gratuitos, viveros y floristas, entre otras propuestas. En ese marco, los lanusenses tendrán la posibilidad de acercar sus residuos como vidrios enteros, cartón, papel, metal, plástico y dejarlos en el lugar.

Esta iniciativa forma parte de un compromiso que asumió la gestión municipal de concientizar a la ciudadanía sobre la importancia del cuidado del ambiente y la separación domiciliaria en origen. Vale aclarar que, en caso de lluvia, la Expo quedará suspendida.