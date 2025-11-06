Se realizarán nuevas jornadas de eximición de tasas municipales para jubilados y pensionados de Berazategui que perciben el haber mínimo. La eximición incluye ABL (Alumbrado, Barrido y Limpieza) y Servicios Sanitarios (agua y cloacas).

Esta iniciativa es impulsada por el intendente Juan José Mussi, desde hace más de 30 años, para acercar el beneficio a las personas mayores que lo necesitan. El otorgamiento de la eximición -renovación o gestión por primera vez- queda sujeto a análisis y cumplimiento de los parámetros que establece la Ordenanza Municipal N° 6.298 Art. 64.

Al respecto, el secretario de Economía del Municipio, Santiago Castagno, explicó: “A los beneficiarios se los exime en un 100% del pago de tasas del año en curso. Es una política que lleva adelante Juan José Mussi, desde hace más de 37 años, con el objetivo de ayudar a los vecinos y vecinas que cobran el haber mínimo”. Y agregó: “Si bien recorremos distintos Centros de Jubilados para facilitar el acceso al trámite, los jubilados y pensionados también pueden acercarse al Edificio Municipal para tramitar las exenciones o llamar al 4356 -9200 Int. 1111”.

En cada jornada se podrán realizar los trámites en el horario de 9.00 a 12.00. El cronograma de noviembre y diciembre es el siguiente:

-Lunes 10/11: Centro de Jubilados y Pensionados Jubileo (calle 141 y 22).

-Martes 11/11: Centro de Jubilados y Pensionados Celeste y Blanco (calle 9 e/ 148 y 149).

-Miércoles 12/11: Centro de Jubilados y Pensionados Corazones Unidos (calle 203 y 255).

-Jueves 13/11: Centro de Jubilados y Pensionados Barrio Sarmiento (calle 150 N° 5759).

-Viernes 14/11: Centro de Jubilados y Pensionados Los Manzanos (calle 126 e/ 10 y 11).

-Lunes 17/11: Centro de Jubilados y Pensionados Corazones Alegres (calle 145 y 29).

-Martes 18/11: Centro de Jubilados y Pensionados Atardecer (calle 48 y 133).

-Miércoles 19/11: Centro de Jubilados y Pensionados Esperanza (calle 26 e/ 113 y 114).

-Jueves 20/11: Centro de Jubilados y Pensionados Villa Mitre (calle 30 e/ 163 y 164).

-Martes 25/11: Centro de Jubilados y Pensionados María Angélica (calle 113 e/ 3 y 4).

-Miércoles 26/11: Centro de Jubilados y Pensionados Primavera (calle 116 e/ 18 y 19).

-Jueves 27/11: Centro de Jubilados y Pensionados Abuelos a Pleno Sol (calle 6 N° 3736).

-Viernes 28/11: Centro de Jubilados y Pensionados Juan María Gutiérrez (calle 410 A y 458).

-Lunes 1/12: Centro de Jubilados y Pensionados El Sol (calle 158 e/ 29 y 30).