Hace algunos días, Capital Humano dio a conocer los resultados del primer relevamiento del Gobierno de personas en situación de calle. Según la ministra Pettovello, no llegan a 10 mil; una cifra tan mentirosa como cruel.

"El relevamiento deja afuera a varias provincias, entre otras a Buenos Aires, que representa al 38 % del país. Sin embargo, el dato más duro, indica que casi el 60 % de esas personas, quedaron en esa situación durante los últimos dos años", señakaron desde Patria Grande - Argentina Humana

Añadieron eue "cada día hay más personas en esa situación producto de un Estado en retroceso que fomenta la cultura del descarte, y por el brutal ajuste que golpea cada día nuestros bolsillos. El Estado tiene que garantizar la Ley nacional N° 27.654/2021 de Derechos de Personas en Situación de Calle y Familias sin techo".

"Frente a esto, activar solidaridad se vuelve urgente. "En Quilmes, cada semana la militancia organizada Patria Grande - Argentina Humana, se junta a cocinar y repartir viandas a personas en situación de calle.

La tarea incluye acompañamiento y contención, permite conocer sus historias, poniéndoles caras y nombres a las cifras.

Es importante trabajar en esta problemática y visibilizar la situación de cientos de personas a las que el Estado nunca llegó y hace que la indigencia aumente cada vez más.

Para poder seguir sosteniendo la olla y llegar cada vez a más personas, necesitan:

- donaciones de carne, verduras, huevos, o transferencias bancarias.

- voluntarixs que puedan sumarse a cocinar y repartir.