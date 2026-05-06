En un hecho sin precedentes, el Comisario Inspector José Sebastián Gatti fue aprehendido mientras intentaba sustraer notebooks vinculadas a una causa de extorsión y robos que ya mantiene tras las rejas a la cúpula de la Comisaría 1ª.

El operativo y la caída

La crisis institucional policial sumó un capítulo crítico el pasado 5 de mayo. En medio de un allanamiento ejecutado por Asuntos Internos en la Comisaría 1ª de Florencio Varela, las autoridades detectaron una maniobra sospechosa: el jefe de la Policía Científica del distrito, José Sebastián Gatti, intentaba llevarse computadoras portátiles que pertenecían a los efectivos que estaban siendo detenidos en ese mismo momento.

Un contexto de corrupción sistémica

La detención de Gatti no es un hecho aislado, sino la derivación de una investigación mayor por extorsión y robo agravado. Minutos antes de su aprehensión, la justicia ya había ordenado la captura de:

El Comisario Oviedo (titular de la Seccional 1ª).

Integrantes de su Gabinete Táctico Operativo (GTO).

Se presume que los dispositivos que Gatti intentó "rescatar" contenían evidencia crucial que podría comprometer aún más a los oficiales implicados en el pedido de coimas y prácticas delictivas en la zona.

"La maniobra encendió todas las alertas: que un jefe de Científica —encargado de preservar las pruebas— intente ocultarlas, habla de una red de encubrimiento que la Justicia busca desarticular de raíz." — Fuentes cercanas al caso.

Crisis Institucional

En menos de un mes, la estructura policial de Florencio Varela ha quedado diezmada por la intervención judicial. Con la caída de jefes operativos y ahora de un área técnica clave como la Científica, la Policía Bonaerense enfrenta una de sus crisis de confianza más profundas en el distrito, bajo la estricta lupa de Asuntos Internos.

La causa continúa bajo reserva mientras se peritan los dispositivos recuperados para determinar el alcance real de la red de corrupción.