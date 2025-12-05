Con 18 votos positivos de Unión por la Patria (UP), UCR y dos aliados, más 17 mayores contribuyentes, se aprobó el nuevo Código Tributario. En contra se manifestaron los concejales Diego Buffone, Lucas Araujo, Walter Fernández, Estefanía Albasetti y Ricardo Rij.

En el debate, los concejales Eva Mieri, Fernando Pérez, Patricia Capparelli e Ignacio Chiodo, defendieron la actualización tributaria que busca garantizar el funcionamiento municipal. Mientras que los ediles Diego Buffone y Estefanía Albasetti dejaron clara su postura que el aumento de tasas es “excesivo”.

Posteriormente, el Concejo aprobó el Presupuesto Municipal 2026.

Durante el tratamiento del debate, la liberatria Albasetti le apuntó a los ediles opositores que levantaron la mano en la aprobación del aumento de Tasas lo que generó la reacción del recientemente elegido Defensor del Pueblo, Ignacio Chiodo, concejal que responde al ex intendente Martiniano Molina, quien justificó su aprobación y tensó la situación al límite al sentirse aludido.

El Presupuesto Municipal 2026 es de 504.890.130.232,53 pesos y priorizando Higiene Urbana, Prevención y Seguridad Ciudadana, Salud, Desarrollo Social, Recursos Humanos e Infraestructura, entre otras.