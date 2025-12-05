Frente a la Estación de Quilmes se reunió en asamblea la UTEP-QUILMES, con la presencia de su secretario General Alejandro "Peluca" Gramajo. Otras organizaciones participantes fueron Polo Obrero y Libres del Sur, quienes reafirmaron el plan de lucha contra las políticas de "ajuste y saqueo de este gobierno enemigo del pueblo".

Durante el encuentro se aprobó la Jornada nacional de lucha este 9/12, las reivindicaciones de los trabajadores de la economía popular son:

*Aumento y continuidad del Salario Social Complementario, que el gobierno amenaza con cortar en abril; *Actualización automática de la AUH, que se pretende desacoplar;

*Bono de fin de año para la Economía Popular y los trabajadores informales; *Obras para los barrios populares.

"Estamos en contra de una reforma laboral que retrocede en derechos para los trabajadores. Y que destruye la capacidad productiva del país. Vamos Por un estatuto del trabajador y trabajadora de la economía popular. Con la unidad de los trabajadores. El pueblo pelea, no perdona ni olvida a los vende Patria", señalaron.