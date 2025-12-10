Llega otra edición de Quilmes Fest, con entrada libre y gratuita

El Municipio de Quilmes invita a la comunidad en general a participar de una nueva edición del “Quilmes Game Fest” que se llevará a cabo el próximo sábado 13 de diciembre de 15 a 20, con entrada libre y gratuita, en la sede de Quilmes TEC en La Bernalesa (Lamadrid y Martín Rodríguez, Quilmes Oeste), un espacio asociativo estratégico coordinado por la Comuna y la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ).

“Quilmes Game Fest” tiene como objetivo principal potenciar y desarrollar la industria lúdica de la región generando un espacio donde equipos de desarrolladores, artistas y entusiastas se reúnen para explorar, aprender y compartir experiencias en el fascinante mundo del gaming.

El evento contará con videojuegos indie, juegos de mesa artesanales, rol inmersivo y charlas que forman parte de una jornada para inspirar y fomentar el crecimiento de la industria local, impulsando un encuentro que celebra la diversidad y creatividad que define a la cultura lúdica en todas sus formas.