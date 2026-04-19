El partido de Quilmes se prepara para vivir una jornada histórica en la víspera de un nuevo Día del Trabajador con la confirmación de un espectáculo del reconocido DJ y productor de trayectoria global, Maxi Trusso, que encabezará un show gratuito y al aire libre el próximo 30 de abril en pleno centro de la ciudad. La cita, organizada por el SUSHICLUB Quilmes, está programada para dar inicio a las 18 horas en la estratégica intersección de las calles 9 de Julio y Sarmiento, donde se montará una estructura especial para que los vecinos y visitantes puedan disfrutar de un set en vivo de formato inmersivo en el corazón del distrito.

La propuesta, que busca ofrecer un espacio de distensión y celebración para la comunidad quilmeña, contará con una ambientación pensada para transformar la dinámica urbana en una pista de baile abierta. Como antesala a la presentación principal de Trusso, el encargado de realizar el "warm up" y aclimatar la tarde será Javier Niño, garantizando una transición musical fluida hacia el evento central. El montaje del set live sobre la calle permitirá que el público experimente la música del DJ internacional desde una cercanía poco habitual, fomentando un ambiente festivo y seguro para recibir el feriado nacional del 1° de mayo.

La organización del evento corre por cuenta de la firma WOW Events en colaboración directa con SushiClub Quilmes, logrando una sinergia público-privada que acerca propuestas culturales de alta gama a la zona sur de forma gratuita. Además del contenido artístico, se ha confirmado que los asistentes podrán participar por diversos obsequios aportados por las marcas patrocinadoras que respaldan la iniciativa, entre las que se destacan firmas como Stella Artois, Monster Energy, BlackOut, UMO, La Embajada, SportClub, Modena y Don Satur. Esta gran celebración colectiva se perfila como el evento central del calendario local para este mes, consolidando a Quilmes como un punto de referencia para eventos de música electrónica y cultura urbana masiva.