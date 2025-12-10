Con el objetivo de celebrar la cultura y la gastronomía argentina, el popular programa televisivo “Festival en tu Barrio” visitará Berazategui. Este evento, organizado por el canal de noticias C5N, se realizará el sábado 13 y domingo 14 de diciembre en el Centro Municipal de Actividades Roberto De Vicenzo (calle 148 y 18). La entrada es libre y gratuita.

Durante los dos días habrá actividades para toda la familia, desde las 12.00 y hasta las 21.00. Y será transmitido en vivo por el programa C5N en tu Barrio, conducido por Diego Costa -impulsor de la iniciativa-, y Radio Pop. Además, cada una de las jornadas contará con shows musicales de cierre, que se extenderán de 20.00 a 21.00: el sábado 13 tocarán Los Charros y el domingo 14 Los Chakales.

La propuesta también incluirá entrega de premios, charlas y la colecta anual solidaria de RSE Indalo, donde se recibirán alimentos y juguetes con motivo de las Fiestas de fin de año. Esta acción solidaria será coordinada por Justo Lamas, periodista reconocido por su extensa trayectoria en proyectos comunitarios.