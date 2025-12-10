La decisión fue adoptada por unanimidad por los jueces Ricardo Ángel Basílico (presidente), Adrián Federico Grünberg y José Antonio Michilini, luego de declarar la nulidad del alegato del Ministerio Público Fiscal.

Según el veredicto leído en la audiencia, para los jueces, la fiscalía incumplió con su obligación de formular conclusiones motivadas y específicas, lo que derivó en la inexistencia de una acusación válida y, consecuentemente, en la imposibilidad de analizar la situación de fondo de cada una de las personas cuyo juzgamiento fuera oportunamente requerido.

Los primeros seis absueltos fueron los exjefes de Gabinete Aníbal Domingo Fernández y Jorge Milton Capitanich; el expresidente de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), Luis Segura; el expresidente de la Fundación “El Futbolista” y extesorero de Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA), Carlos Pandolfi; el exgerente de FAA e integrante de la misma fundación, Norberto Monteleone; y el expresidente de la empresa de camiones IVECO, Natale Rigano.

Para todos ellos, los representantes del MPF habían requerido en su alegato de agosto pasado condenas de entre 8 meses y 3 años de prisión, por los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y violación de los deberes de funcionario público, según el caso y con distintos grados de participación.

También fueron absueltos Juan Gabriel Mariotto (excoordinador del programa), Miguel Ángel Silva (exsecretario general de AFA), Rubén Manuel Raposo (exadministrador financiero de AFA), Raúl Pagano (exgerente financiero de FAA), Sergio Raúl Marchi (exsecretario general de FAA), Eduardo Fortunato Amirante, Jorge Antonio Galitis y Carlos Daniel Dávola (los tres, directivos de diversas entidades crediticias). Para ellos ocho, la fiscalía había solicitado la absolución.

El juicio se había iniciado en junio de 2024. El TOF N°1 anunció que los fundamentos del fallo se darán a conocer en una audiencia convocada para el 11 de marzo de 2026, a las 19.

El MPF recurrirá ante Casación

Desde la Fiscalía General N°7, a cargo del fiscal general Osorio, calificaron el veredicto como “sorpresivo”, en particular por los lineamientos expuestos por el tribunal respecto de las causales de nulidad del alegato fiscal.

Asimismo, anticiparon que, una vez difundidos los fundamentos de la sentencia, y en atención al alegato presentado y al conocimiento integral de la causa, el Ministerio Público Fiscal ya adoptó la decisión de interponer el recurso correspondiente ante la Cámara Federal de Casación Penal.