El estudio jurídico Asesorart advierte que, bajo frases comunes como "fue un chiste" o "fue solo un juego", muchos menores cometen actos que pueden comprometer su futuro. Qué dice la Ley Penal Juvenil.

En la vorágine de las redes sociales y la vida escolar, los límites entre una broma pesada y un delito penal suelen volverse difusos para los más jóvenes. Sin embargo, la ley es estricta: en la Argentina, a partir de los 14 años, las conductas de los menores de edad pueden tener consecuencias penales reales.

Desde el estudio jurídico Asesorart, profesionales del derecho advierten sobre la necesidad urgente de concientizar a las familias. Muchas veces existe el mito de que, si una acción se realiza en grupo o con amigos, "la culpa se reparte" y la responsabilidad disminuye. Los especialistas de Asesorart aclaran que esto no es así y detallan tres situaciones cotidianas que para la ley constituyen un delito, sin importar si los adolescentes lo saben o no.

1. Delitos disfrazados de "juegos"

Actos que entre compañeros pueden presentarse como simples diversiones, entran directo en el terreno de lo ilegal:

Los robos por juegos: Sustraer pertenencias ajenas (como útiles, mochilas o celulares), aun con la promesa de devolverlos.

Las peleas grabadas: Registrar o participar de riñas físicas.

Los daños a la propiedad ajena: Vandalizar bienes públicos o privados.

Para la Justicia, estas acciones no son juegos: son delitos tipificados, aunque el menor argumente que "fue en broma".

2. El peligro en las redes sociales: El "bullying digital"

Existe la falsa creencia de que lo que ocurre de manera virtual no tiene el mismo peso que lo que pasa en la calle. Sin embargo, el entorno digital está fuertemente regulado.

Difundir una foto sin permiso: Compartir imágenes privadas de terceros sin su consentimiento.

Amenazar por mensaje: Enviar textos intimidatorios a través de cualquier plataforma o red social.

Hacer bullying digital (Ciberacoso): El hostigamiento sistemático online.

Cualquiera de estas conductas en plataformas como Instagram, TikTok o WhatsApp puede derivar de forma directa en una causa penal.

3. La complicidad y la presencia en el lugar del hecho

Un punto crítico para los padres es comprender qué ocurre cuando un hijo no es el autor principal, pero está presente. Si el adolescente es testigo o partícipe de una situación que termina en denuncia —ya sea una agresión física o la viralización de material privado—, la situación deja de ser un "problema de chicos" para convertirse en un escenario de responsabilidad legal.

La prevención empieza en casa

Los profesionales de Asesorart Estudio Jurídico enfatizan la importancia de hablar abiertamente con los hijos sobre estos límites. Guardar esta información y generar una conversación a tiempo es la herramienta más efectiva para evitar que un error de juventud deje consecuencias legales que marquen toda la vida.

Para quienes requieran mayor información o asesoramiento legal personalizado sobre este y otros temas de derecho, el estudio atiende consultas a través de sus canales oficiales y su línea de WhatsApp al 11 2485-2817.