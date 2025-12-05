Siguen los reclamos de vecinos de Rangugni al 3400 de Lanús contra el multifacético taller de autos que tantos dolores de cabeza generan. Ahora, se le suma el abandono de vehículos desguazados.

Hace casi dos años que los vecinos solicitan la intervención de las autoridades para generar convivencia y ordenar lo que sucede puertas afuera del “Taller multifuncional que “ocupa toda la calle Rangugni entre Guido Spano y Miguel Cané) zona céntrica y residencial y que paga impuestos como tal, para reparar, y exponer sus autos a la venta”, explicaron a este medio.

Cansados del “Taller Oscars”, ahora tienen un agravante. No solo hacen uso del espacio público, calle y veredas para su usufructo, ahora se le suma que dejan autos de dudosa procedencia desguazados a metros del taller.

Por lo que solicitan a las autoridades municipales, policiales y judiciales, su pronta intervención para llevar tranquilidad y seguridad a la comunidad.