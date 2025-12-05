La jornada contará por la tarde con una gran feria de emprendedores y gastronómicos, que ofrecerán sus productos a precios populares para disfrutar de una agradable jornada con familia y amigos, a lo largo de la avenida Centenario. A su vez, en el escenario montado en Centenario y Chile, también con acceso libre y sin costo para todos los concurrentes, se realizará una serie los shows artísticos y musicales, que contará con un cierre estelar a cargo de la reconocida banda de cumbia Los Charros.

El line up completo de los artistas y las bandas que participarán de los festejos también incluye a la murga Los Buscas de la Alegría; La Granjita; Fuera de Serie, Aire Jujeño; Alzheimer; Los Jetones; La Máquina del Rock ‘n’ Roll; Los del Amanecer, y Ale Vega y Juan Manuel.

Vale recordar que esta jornada es organizada por el Municipio de Quilmes, en conjunto con la Comisión de Festejos de Ezpeleta, y contará con el cumplimiento de todos los protocolos y garantías en cuanto a limpieza e higiene, fiscalización y seguridad para la tranquilidad y el disfrute de todos los asistentes.