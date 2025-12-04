El Partido Justicialista de Berazategui llevó adelante un encuentro multitudinario en su sede local, donde dirigentes, militantes, instituciones y referentes históricos expresaron un contundente respaldo al intendente Carlos Balor, en el marco de un fuerte compromiso colectivo con la continuidad del proyecto político que lideró durante décadas Juan José Mussi.

La reunión comenzó con cinco minutos de aplausos ininterrumpidos, en un profundo y sentido homenaje al querido intendente Mussi, cuya figura continúa siendo un faro para la militancia y la comunidad berazateguense.

El momento estuvo acompañado por palabras cargadas de emoción, por parte de tres mujeres estrechamente vinculadas a su vida y su trayectoria:

• Margarita Mateo, histórica compañera del peronismo local, quien recordó su entrega y su enorme vocación social.

• María Laura Lacava, secretaria de Desarrollo Social y sobrina del Dr. Mussi, quien destacó su legado humano y la responsabilidad de sostenerlo con unidad y compromiso.

• María Del Carmen Flores, secretaria privada y compañera de vida del querido Juan José, quien transmitió el profundo amor, la fortaleza y la dedicación que él volcó en cada uno de sus días de gestión.

Durante el encuentro, la dirigencia del PJ local expresó de manera unánime su apoyo al intendente Carlos Balor, resaltando su amplia trayectoria dentro de la Gestión Mussi y la importancia de garantizar continuidad, estabilidad institucional y cercanía con cada vecino y vecina del distrito.

"El peronismo de Berazategui está unido, organizado y comprometido con la tarea de seguir construyendo la ciudad que Juan José soñó y que Carlos Balor hoy conduce con responsabilidad y sensibilidad", coincidieron los presentes.

El encuentro concluyó con un llamado a la unidad y al trabajo colectivo, reafirmando que la Gestión de Juan José Mussi sigue viva en cada acción, cada política pública y cada decisión que se toma en beneficio del pueblo de Berazategui.