El intendente de Berazategui, Carlos Balor, se reunió con 30 industriales de Berazategui en el Polo Design, dentro de las instalaciones del Polo Hudson (kilómetro 30,5 de la Autopista Buenos Aires - La Plata), para conversar sobre la situación que está viviendo el sector y reafirmar el acompañamiento del Municipio.

“Con este encuentro reafirmamos que el Municipio va a seguir acompañando a los industriales, como lo hizo siempre Juan José Mussi. Les pido que confíen en nosotros, de la misma manera que lo hicieron con el Dr. El equipo es el mismo y nosotros vamos a estar siempre para ayudarlos”, aseguró el Intendente.

Asimismo, Roberto Ventimiglia, presidente del Polo Hudson, expresó: “En la empresa 3H recibimos al intendente Balor junto a su equipo que una vez más, como hacía el Dr. Juan José Mussi, se acercó a presentar su apoyo para que sigamos adelante. El Municipio está a disposición de las empresas y eso hoy es muy importante para nosotros. Estamos por empezar una etapa de construcción de 35 locales, que se van a acoplar a los ya existentes en el sector comercial. Esto nos incentiva a pensar que vamos por buen camino, seguimos poniendo todo el esfuerzo para seguir creciendo en este lugar maravilloso. Desde el primer día que empezamos a construir en el Polo, el Intendente siempre estuvo acompañándonos. Estamos agradecidos”.

El encuentro se realizó en la empresa familiar 3H Carpas (líder en el mercado local de carpas plegables, gazebos, stands, wind banners, sillas, productos promocionales y mobiliarios) y contó con la presencia, además, del secretario de Trabajo de la Municipalidad de Berazategui, Juan Manuel Parra.