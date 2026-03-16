Lanús Gobierno concretará una nueva edición del programa “Plazas Saludables” durante el martes 17, miércoles 18 y jueves 19 de marzo, de 9 a 12 en distintos espacios públicos de la ciudad, con la finalidad de promover hábitos saludables, acercar a la comunidad controles médicos gratuitos y fomentar la actividad física con talleres recreativos.

El cronograma iniciará el martes en la plaza Villa Obrera (Eva Perón N° 2400, Lanús Este), mientras que el miércoles continuará en la plaza San Martín (Santiago Plaul N° 1900, Lanús Oeste) y, por último, el cierre será el jueves en la plaza Arias (Carlos Gardel N° 1300, Lanús Oeste).

Mediante esta iniciativa, las y los lanusenses podrán acceder a la toma de signos vitales, control de peso y talla, además de participar en talleres de alimentación saludable y en actividades físicas grupales. Entre las propuestas se incluyen caminatas guiadas, ejercicios de bajo impacto y circuitos activos, coordinados por profesores de educación física.

Quienes se acerquen también tendrán la posibilidad de participar de charlas informativas vinculadas al sistema de salud y a los programas de acceso a la medicación. Asimismo habrá juegos, actividades lúdicas saludables y, como es habitual, se brindarán turnos para atención nutricional.