"Cuando la comunidad se halla con una plaza que no está segura, no está iluminada y no cuenta con juegos, deja de ser un espacio de encuentro y comunión. Por eso trabajamos para volver a darle vida a un espacio hermoso, verde y que genera identidad en los vecinos del barrio. Mayra tiene el compromiso, planteado a partir del Plan Bianual, de llegar a 2027 con el 100% de las plazas renovadas. Esto es parte de eso, y también agradecemos a ustedes por comprometerse como vecinos", señaló Eva Mieri.

En esa línea, el secretario de Servicios Públicos, Sebastián García, comentó: “Fue una jornada muy productiva en el barrio, donde muchos vecinos se acercaron para ver las tareas que realizamos desde nuestra área. Este trabajo responde a la indicación de nuestra intendenta en uso de licencia, hoy diputada provincial Mayra Mendoza, de estar cara a cara con nuestros vecinos, escucharlos, para luego planificar y dar respuestas concretas. Con Eva Mieri, nuestra Intendenta interina pudimos conversar, durante la jornada, con más de 20 vecinos que se acercaron, y se mostraron agradecidos y contentos con las mejoras. Además, surgieron nuevos pedidos que ya estamos tomando para planificar próximas intervenciones y seguir trabajando en conjunto con la comunidad”.

Una frentista de la zona, Carolina Adam, que se contactó con el Municipio a través del Sistema Único de Atención al Vecino (SUAV), expresó: “Soy vecina del barrio hace 13 años y es la primera vez que hay juegos lindos y más seguros para los chicos, algo que hacía mucha falta. Ahora hay hamacas y espacios lindos, y se le volvió a dar vida a un lugar que se veía muy solo, a pesar de ser un espacio importante para los chicos del barrio. La verdad es que estoy muy contenta con el trabajo que se hizo y agradecida de que los vecinos seamos escuchados”.

En referencia a las mejoras, la colocación e instalación de nuevos juegos infantiles se realiza con el objetivo de fortalecer los espacios de recreación y encuentro para las familias, niños y niñas del barrio. En este marco, se colocaron tres nuevos elementos recreativos: una hamaca tradicional, una hamaca inclusiva destinada a niños y niñas con discapacidad y un mangrullo con torre y tobogán, pensados para el uso, disfrute y la seguridad de las infancias del barrio. Asimismo, se realiza una puesta en valor del terreno con trabajos que incluyen desmalezado, barrido, limpieza general y tareas de embellecimiento en las zonas aledañas a la plaza, contribuyendo a generar un espacio público más seguro, cuidado y agradable para toda la comunidad.

Cabe destacar que a partir de un pedido de los vecinos por medio del SUAV, se colocaron dos reductores de velocidad sobre la calle Larrea, entre Andrade y Gutiérrez, justo frente a la plaza. La intervención se realizó con material bituminoso y tiene como objetivo disminuir la velocidad de los vehículos que circulan por la zona, mejorando la seguridad vial en un sector muy transitado por niños y niñas que utilizan el espacio público.

Participaron de la actividad el subsecretario de Servicios Públicos, Silvio Sarti; el director de la Regional Quilmes Centro, Diego Indycki; el director general de Bacheo, Sebastián Rodríguez, y la directora general de Parques y Paseos, Laura Moreira, entre otros funcionarios y vecinos del barrio.