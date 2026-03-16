El Encuentro Federal de Consolidación Argentina, que lidera el pastor evangélico, Dante Gebel, se llevará a cabo el 18 de marzo de 2026 a las 19 horas en el Microestadio de Lanús, ubicado en Av. 9 de Julio 1680.

Cercanos a Guebel le contaron a El Suburbano que este evento busca consolidar una organización con representación en las distintas regiones argentinas, con el objetivo de presentar formalmente su estructura y profundizar el trabajo territorial en todo el país.

Estructura del Encuentro:

- 7 regiones geográficas: Norte Grande, Mesopotamia, Centro, Provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Cuyo y Patagonia

- Mesa Promotora Nacional: integrada por referentes de distintas vertientes políticas, sindicales, académicas, sociales, deportivas y empresariales

- Mesa Promotora Regional: cada región contará con un coordinador/a responsable de articular el trabajo político y organizativo en su ámbito geográfico

Objetivos:

- Presentar formalmente la estructura de Consolidación Argentina.

- Profundizar el trabajo territorial en todo el país.

- Fortalecer la unidad nacional y construir una alternativa federal para Argentina.