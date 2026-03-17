La rectora de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), María Alejandra Zinni, lanzó un llamado de alerta sobre la grave situación que atraviesa la institución. La pérdida del 35% del poder adquisitivo de los trabajadores y la emergencia presupuestaria declarada son solo algunos de los indicadores de la crisis que afecta a la comunidad universitaria.

Un problema que se come el futuro

La situación es alarmante: estudiantes que se descomponen en las aulas por falta de alimentación, dificultades para acceder a transporte público y un deterioro generalizado en las condiciones de vida de los alumnos. A pesar de la crisis, la matrícula continúa creciendo, con alrededor de 5.000 estudiantes nuevos este año.

La voz de la rectora

"Nos hubiera gustado destinar más recursos a equipamiento tecnológico o innovación en la era digital, con inteligencia artificial y nuevas herramientas. Pero hoy la prioridad es que nuestros estudiantes puedan comer y estar bien para estudiar", declaró la rectora Zinni.

Medidas de asistencia

- La UNQ mantiene un menú social de bajo costo para estudiantes.

- Los centros de estudiantes organizan desayunos y meriendas gratuitas.

- El programa Supersopa produce un alimento nutritivo de bajo costo que se distribuye en distintos puntos de la provincia y se sirve en el comedor universitario.

La situación es crítica y requiere una respuesta inmediata. La comunidad universitaria espera soluciones concretas para garantizar el derecho a la educación y a una vida digna.