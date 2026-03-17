El intendente Balor se reunió con autoridades del Colegio de Abogados de Quilmes

El intendente de Berazategui, Carlos Balor, se reunió con el presidente del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Quilmes, Dr. Bienvenido Rodríguez Basalo; el vicepresidente de la institución, Dr. Osvaldo Mayer; el secretario, Dr. Abraham Waisman; y la consejera titular, Dra. Marcela Wambold, para conversar sobre el trabajo articulado con el Municipio y su continuidad.



“Me reuní con autoridades del Colegio de Abogados de Quilmes. Conversamos sobre el trabajo que venimos realizando en conjunto, desde hace años, y que vamos a seguir sosteniendo, tal y como sucedía durante la gestión del Dr. Juan José Mussi”, indicó Balor. Y agregó: “Además, nos presentaron su proyecto para construir un Centro de Convenciones en Gutiérrez, hablamos sobre la situación que atraviesa el Departamento Judicial y los desafíos que se vienen en materia de justicia”.

Allí estuvo presente, además, el subsecretario de Asesoría Letrada municipal, Dr. Esteban Ayala. “Me reuní con autoridades del Colegio de Abogados de Quilmes. Conversamos sobre el trabajo que venimos realizando en conjunto, desde hace años, y que vamos a seguir sosteniendo, tal y como sucedía durante la gestión del Dr. Juan José Mussi”, indicó Balor. Y agregó: “Además, nos presentaron su proyecto para construir un Centro de Convenciones en Gutiérrez, hablamos sobre la situación que atraviesa el Departamento Judicial y los desafíos que se vienen en materia de justicia”.Allí estuvo presente, además, el subsecretario de Asesoría Letrada municipal, Dr. Esteban Ayala.