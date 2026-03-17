El intendente de Berazategui, Carlos Balor, se reunió con el presidente del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Quilmes, Dr. Bienvenido Rodríguez Basalo; el vicepresidente de la institución, Dr. Osvaldo Mayer; el secretario, Dr. Abraham Waisman; y la consejera titular, Dra. Marcela Wambold, para conversar sobre el trabajo articulado con el Municipio y su continuidad.

“Me reuní con autoridades del Colegio de Abogados de Quilmes. Conversamos sobre el trabajo que venimos realizando en conjunto, desde hace años, y que vamos a seguir sosteniendo, tal y como sucedía durante la gestión del Dr. Juan José Mussi”, indicó Balor. Y agregó: “Además, nos presentaron su proyecto para construir un Centro de Convenciones en Gutiérrez, hablamos sobre la situación que atraviesa el Departamento Judicial y los desafíos que se vienen en materia de justicia”.
Allí estuvo presente, además, el subsecretario de Asesoría Letrada municipal, Dr. Esteban Ayala.