El intendente de Berazategui, Carlos Balor, encabezó un encuentro con representantes del Parque Industrial Plátanos. Junto con su presidente, Daniel Rosato, e industriales de pymes, dialogaron sobre la situación actual del sector y se ratificó el compromiso del Municipio de continuar acompañando y fortaleciendo a las industrias y la producción local.

“Volvimos a reunirnos con industriales de Berazategui para escuchar de primera mano cómo está el sector. Estos encuentros sirven para sostener el trabajo articulado que venimos realizando desde hace años: un camino iniciado por el Dr. Juan José Mussi, de promoción de la producción y el empleo local”, aseguró el Intendente.

La reunión contó con la presencia, además, de los secretarios municipales de Trabajo, Juan Manuel Parra; y de Economía, Santiago Castagno.