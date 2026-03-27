El intendente de Berazategui, Carlos Balor, encabezó un encuentro con representantes del Parque Industrial Plátanos. Junto con su presidente, Daniel Rosato, e industriales de pymes, dialogaron sobre la situación actual del sector y se ratificó el compromiso del Municipio de continuar acompañando y fortaleciendo a las industrias y la producción local.
“Volvimos a reunirnos con industriales de Berazategui para escuchar de primera mano cómo está el sector. Estos encuentros sirven para sostener el trabajo articulado que venimos realizando desde hace años: un camino iniciado por el Dr. Juan José Mussi, de promoción de la producción y el empleo local”, aseguró el Intendente.
La reunión contó con la presencia, además, de los secretarios municipales de Trabajo, Juan Manuel Parra; y de Economía, Santiago Castagno.
El intendente Carlos Balor se reunió con empresarios del Parque Industrial Plátanos
El intendente de Berazategui, Carlos Balor, encabezó un encuentro con representantes del Parque Industrial Plátanos. Junto con su presidente, Daniel Rosato, e industriales de pymes, dialogaron sobre la situación actual del sector y se ratificó el compromiso del Municipio de continuar acompañando y fortaleciendo a las industrias y la producción local.