Cursada en modalidad online.

El sábado 18 de abril comenzará el curso de “Planificación Financiera e Inversiones” que organiza la Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria de la UTN Avellaneda con el objetivo de aportar un conocimiento introductorio sobre los instrumentos que existen en el mercado financiero, su funcionamiento y aplicación, y brindar las herramientas para un eficiente manejo de las finanzas personales.

La capacitación se dictará de manera online, los sábados de 10 a 12 h, con un total de cuatro clases donde se abordarán temas como la importancia de la planificación financiera (ahorro, inversión, ciclo económico), el mercado de capitales (rentabilidad, riesgos, horizontes de inversión, estrategias a corto plazo), las estrategias a mediano plazo (acciones, bonos, renta variable, renta fija) y las estrategias de largo plazo y blindaje financiero (fondos de retiro, prevención ante estafas).