A mis compañeros/as, Gracias por su compromiso.

Este es un momento de gran carga simbólica. Cumplir 50 años del inicio de la etapa más oscura de nuestra historia exige un mensaje que no solo mire al pasado con memoria, sino que hable del presente y del futuro de nuestra democracia.

​ 50 Años de Memoria, Verdad y Justicia!

"Hace exactamente medio siglo, el silencio y la oscuridad intentaron adueñarse de nuestro destino. Hoy, a 50 años del golpe cívico-militar de 1976, nos encontramos aquí no solo para recordar una fecha en el calendario, sino para honrar una lucha que no ha cesado ni un solo día. Desde nuestra organización, hemos transitado estas jornadas de actividades con una convicción intacta: la memoria no es una pieza de museo, es un motor de transformación."

"A lo largo de estos días, en cada taller, en cada charla en los barrios, en cada jornada solidaria, vimos el reflejo de una sociedad que se niega al olvido. La dictadura no solo buscó desaparecer personas; buscó desaparecer proyectos de país, lazos solidarios y el derecho mismo a soñar con una Argentina justa. Por eso, reivindicar la militancia y la participación política hoy es el acto de rebeldía más genuino contra aquel legado de terror."

"No hablamos de 50 años de ausencia, sino de 50 años de una presencia que se siente en cada pañuelo y en cada nieto recuperado. Sin embargo, la democracia se defiende todos los días. En tiempos donde algunos discursos intentan relativizar lo que el mundo entero reconoce como un genocidio, nuestra respuesta es más democracia, más participación y más compromiso con los derechos humanos de ayer y de hoy."

"Cerramos estas actividades con el orgullo de saber que las banderas de los 30.000 compañeros y compañeras detenidos-desaparecidos siguen flameando en cada una de nuestras acciones. Por los que no están, por los que lucharon y por las generaciones que vienen para que nunca más el odio sea política de Estado.

​A 50 años, seguimos diciendo con la misma fuerza que el primer día:!Memoria, Verdad y Justicia!

¡30.000 Compañeros Detenidos-Desaparecidos, PRESENTES!

¡Ahora y Siempre!

Facundo Coria

@polosocialproductivo

@andrealduarte74

@vaninasolcabrera