El Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) manifestó su enérgico rechazo al nuevo incremento de peajes en la Autopista Buenos Aires–La Plata y el Corredor del Atlántico. Aseguran que la suba busca financiar el déficit de la empresa estatal AUBASA a costa del bolsillo de los usuarios.

Buenos Aires, enero de 2026. En pleno inicio de la temporada de verano, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires autorizó un nuevo aumento en las tarifas de peaje que rige desde el pasado 3 de enero. El incremento, que oscila entre el 7% y el 10%, ha sido calificado por el CONADUV como "ilegal, abusivo e irresponsable", señalando que la medida no contempla la crisis económica que atraviesa la comunidad.

Una brecha de costos alarmante

La entidad presentó cuadros comparativos que dejan en evidencia la disparidad tarifaria entre los accesos nacionales y los provinciales gestionados por AUBASA. Mientras que el $/km para un automóvil en hora pico en el Acceso Norte es de $14, en la Autopista Buenos Aires – La Plata la cifra asciende a $93, representando un costo un 560% superior.

En el caso del transporte de carga, la diferencia es aún más drástica: un camión de más de 6 ejes paga $552 por kilómetro en la traza a La Plata, frente a los $64 que abona en el Acceso Norte.

Comparativa de Tarifas (Enero 2026):



"Caja política" y falta de control

Desde el Comité denuncian que AUBASA funciona como una estructura "burocrática e innecesaria" que actúa de forma paralela a la Dirección de Vialidad. Critican la falta de un Marco Regulatorio y un Ente de Control que permita la participación de los usuarios.