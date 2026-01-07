La primera línea de buses eléctricos de la Ciudad sumó paradas y ya llega al Puerto. Además, dejó de circular por la calle San Martín: pasa por Esmeralda con menos tiempo de viaje en hora pico.

Los buses eléctricos siguen mejorando la conectividad y el transporte limpio en la Ciudad: suman casi 3,5 km más a su recorrido y ya conectan las estaciones de trenes de Retiro y la Terminal de Cruceros con el Centro y Parque Lezama.

Además, la primera línea de e-buses ahora pasa por la calle Esmeralda, en lugar de Bartolomé Mitre, San Martín y Marcelo T. de Alvear, hacia Retiro: con este cambio, en hora pico, el tiempo de viaje se acorta 10 minutos. A partir de esta modificación también se agregaron nuevas paradas.

El Centro de Transbordo de Retiro es uno de los principales de la Ciudad porque permite conexiones con los trenes Mitre, San Martín y Belgrano Norte, con las líneas C y E del subte y con la Terminal de Ómnibus. Esta mejora en el recorrido es clave y suma más alternativas de traslado para los usuarios.

Y en la Terminal de Cruceros Quinquela Martín se agrega otra parada del e-Bus, que amplía en un 20% su cobertura en zonas estratégicas de la Ciudad sin alterar su frecuencia.

“Ampliamos el servicio del e-Bus para conectar más lugares en menos tiempo y vamos a seguir avanzando con la movilidad sustentable. Este año vamos a tener la primera línea de Trambus también ciento por ciento eléctrica, que va a conectar el Aeroparque con Nueva Pompeya”, sostuvo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri. Y agregó: “Cuando hablamos de movilidad, queremos estar primeros en estándares de eficiencia, seguridad y modernidad de la región".

La rectificación del trayecto desde Parque Lezama hacia Retiro anula las paradas sobre la calle San Martín (Bartolomé Mitre, Av. Corrientes, Tucumán, Av. Córdoba y Marcelo T. de Alvear) y las reemplaza por tres nuevas sobre calle Esmeralda, en el cruce con Av. Corrientes, Tucumán y Av. Córdoba.

Desde la puesta en funcionamiento de la primera línea de buses 100% eléctricos, en mayo, ya viajaron más de 300 mil pasajeros y su flota recorrió más de 160 mil kilómetros. Es operado por 30 conductoras como un sistema de transporte moderno, eficiente y con impacto ambiental significativamente menor al de los colectivos tradicionales.

Con los nuevos cambios, el recorrido total alcanza los 14,9 kilómetros. Los ajustes recientes se realizaron también a partir de encuestas con pasajeros: 8 de cada 10 considera positiva la extensión del servicio, principalmente por la mejora en la conectividad con otros medios de transporte. Y destacan avances en la rapidez, comodidad y accesibilidad de los buses eléctricos de la Ciudad.