El encuentro contará con la presencia de foodtrucks y productores cerveceros independientes, promoviendo la economía local y el encuentro comunitario en un espacio cultural emblemático del distrito. Cabe destacar que Quilmes fue declarada en octubre de este año Capital Provincial de la Cerveza por el Gobierno Bonaerense.

El cronograma indica que entre las 15 y las 17, se realizarán charlas sobre estilos cerveceros, acompañadas de una degustación gratuita, a cargo de productores cerveceros independientes de Quilmes, destinadas a difundir conocimientos sobre procesos productivos y cultura cervecera.

Asimismo, en el patio de Casa de las Culturas, se llevará adelante un conversatorio en el marco del Día de las Mujeres Migrantes, generando un espacio de reflexión y diálogo que pone en valor la diversidad cultural y el aporte de las mujeres migrantes a la comunidad. Al finalizar el conversatorio el evento comenzará con la presentación de artistas locales, como Ayres Jujeños, Danzas Paraguayas, Prixi, Escuela de Música Arcadia, Zoe Pérez y Se Busca Alquiler.

A su vez, a las 19, tendrá lugar la visita de los Reyes Magos, con la entrega de golosinas para las niñas y niños presentes. La jornada culminará a las 21, con un cierre musical que combinará tradición, cultura, identidad local y participación ciudadana.

La cerveza, bebida que reúne momentos festivos en los pueblos del mundo, invita a conocer su entorno, su historia y la diversidad de estilos que reflejan el espíritu de cada maestro cervecero. En Quilmes, la industria cervecera fue y es parte del crecimiento y desarrollo de la ciudad, constituyéndose como un elemento central de su identidad productiva y cultural. En este marco, el ciclo “Cultura Cervecera” propone poner en valor esta tradición local, articulándola con expresiones culturales y artísticas.